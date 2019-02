VIDEO | Giallo a Vigne Nuove: le voci dei residenti di via Dina Galli

Un contesto difficile, fatto di liti continue, quello in cui è morto Adil Kadmiri, il 34enne di origini marocchine, ritrovato senza vita intorno a mezzogiorno in via Dina Galli a Vigne Nuove.

"Lui e la compagna abitavano qui da circa tre anni e tra i due c'erano liti continue", racconta una vicina di casa. La coppia aveva quattro bambini, ma solo l'ultimo di circa un anno e mezzo era figlio della vittima. "Tutti i figli gli erano stati tolti dai servizi sociali e solo la piu' grande, una ragazza di 16 anni, era tornata a vivere con loro", racconta la donna.

Qui tra i palazzoni di cemento, la coppia era molto nota, soprattutto per via delle chiassose discussioni: "Polizia e Carabinieri venivano spesso dopo le loro litigate", racconta un'altra inquilina del civico 4. Un rapporto di convivenza difficile "tanto che circa un anno fa, lei aveva anche minacciato di gettare il neonato dalla finestra", prosegue tra le lacrime la donna prima di allontanarsi. Sul caso sono al lavoro i Carabinieri, che non escludono l'ipotesi dell'omicidio.