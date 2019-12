Centocelle, cade dall'ottavo piano: 24enne trovato morto sul marciapiede di viale Primavera

Un ragazzo di 24 anni è morto questa mattina a Centocelle dopo essere precipitato dall'ottavo piano. E' accaduto poco dopo le 6 in viale della Primavera e i genitori del giovane erano in casa.

Ad accorgersi della scena un passante che ha trovato il corpo senza vita del giovane sul marciapiede, in una delle strade principali del quartiere. Immediato è scattato l'allarme al Numero Unico per le Emergenze.

Sul posto la polizia, che indaga, con la squadra della Scientifica. A casa non sono stati trovati biglietti. Gli inquirenti non escludono alcune pista, neanche quella che si tratti di un suicidio. Il corpo del 24enne è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.