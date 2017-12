Giallo all'Appio Tuscolano: rinvenuto un cadavere, indaga la polizia

Giallo all'Appio Tuscolano dove nel pomeriggio di sabato 9 dicembre è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. A segnalare la presenza di un corpo privo di vita in una casetta in uso all'Atac è stato un senza fissa dimora intorno alle 15:00 di oggi pomeriggio. Arrivati all'altezza del civico 21 di via della Stazione Tuscolana gli agenti di polizia del commissariato San Giovanni hanno constatato la presenza di un un uomo morto all'interno della cabina in cemento di proprietà dell'Azienda dei trasporti romana.

Cadavere in via della Stazione Tuscolana

In particolare l'uomo, conosciuto al senza fissa dimora che ha allertato i soccorritori, è risultato essere anche lui in senzatetto. Già privo di vita, secondo gli accertamenti del medico legale la morte sarebbe avvenuta qualche giorno prima. Sul posto per le indagini sono poi arrivati gli agenti della polizia scientifica, secondo i primi riscontri sul corpo privo di vita dell'uomo non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza. La salma è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sul caso indaga la polizia che al momento non esclude nessuna ipotesi investigativa.