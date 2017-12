Via Salaria: cadavere di un uomo nella sterpaglia, si indaga

La Polizia sta indagando. Nessuna pista è esclusa. Siamo in via Salaria tra il civico 1025 e il 985 dove, in una fitta vegetazione, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, un senza tetto di circa 30 anni. A dare l'allarme un amico che ha allertato il Numero Unico per le Emergenze.

Secondo il suo racconto la vittima avrebbe bussato alla baracca dell'amico per poi cadere, senza vita, tra le sterpaglie. Sul posto due volanti della Polizia di Stato e la squadra della Scientifica. Sul corpo dell'uomo nessuna lesione, sul viso qualche ferita. La salma è stata portata al policlinico di Tor Vergata per l'esame autoptico. Non è esclusa nessuna pista al momento, neanche quella dell'omicidio. Indaga la Polizia.