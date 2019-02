Tragedia a Colli Albani: precipita dal sesto piano, morto 40enne

Tragedia nel quartiere Colli Albani. Un uomo di 40 anni è stato ritrovato morto in strada dopo una caduta dalla finestra dell'abitazione posta al sesto piano di un condominio di via Rocca Priora. E' successo oggi intorno alle 14. Sul posto, allertati da una chiamata al 112, sono intervenuti i carabinieri del gruppo Tuscolano, insieme ai soccorsi del 118. Per la vittima non c'è stato niente da fare. Si indaga sui fatti. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti quella del gesto volontario.