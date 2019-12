Tragedia a Colli Albani, cade del quinto piano: morto un uomo. Indaga la polizia

Tragedia a Roma dove un uomo di 45 anni è morto, dopo essere caduto dal quinto piano di un palazzo. E' successo a Colli Albani, in via Mario Menghini e sul caso indaga la polizia di Stato arrivata sul posto insieme alla squadra della Scientifica. I fatti si sono verificati intorno alle 7 del palazzo.

A dare l'allarme un residente del quartiere che era uscito per fare una passeggiata con il cane quando ha sentito un rumore e, voltandosi, ha notato il corpo di un uomo sul marciapiede allertando così le forze dell'ordine. Sul posto gli agenti dei commissariati Appio e San Giovanni, insieme alla squadra della Scientifica.

L'uomo, in pigiama, secondo le prime testimonianze confermate dai riscontri investigativi è precipitato dal quinto piano di una palazzina di via Menghini. Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi. Indagini in corso.