Marconi: uomo trovato morto in strada dopo volo dal settimo piano

Un corpo privo di vita riverso in strada in via Ippolito Marinoni. La tragica segnalazione ai soccorritori intorno alle 13:30 di ieri dal quartiere Marconi. Ad essere trovato provo di vita in terra un anziano, un romano di 84 anni, poi risultato residente nel palazzo sotto al quale è avvenuta la tragedia. Arrivati sul posto i medici del 118 assieme ai carabinieri della Compagnia di Trastevere non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Disposta l'autopsia

Tra lo choc dei presenti, i militari dell'Arma hanno identificato l'anziano, appurando come lo stesso sia morto dopo un volo da una altezza di oltre dieci metri, precipitando dalla finestra della cucina del proprio appartamento in zona Marconi. Chiusa l'abitazione dall'interno, nella casa non sono stati trovati messaggi o biglietti. La salma dell'uomo è stata trasferita all'obitorio del Policlinico Universitario Agostino Gemelli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che, come da prassi, ha disposto l'autopsia. Al momento i carabinieri di Monteverde Nuovo indagano sull'ipotesi del suicidio, non escludendo altre ipotesi.