Via Flaminia, trovato il cadavere di un uomo vicino la stazione: è il secondo caso in 17 giorni

Il cadavere di un uomo è stato trovato, da due persone connazionali della vittima, in un anfratto vicino la stazione La Celsa, in via Flaminia, all'altezza del chilometro 12. La macabra scoperta è stata fatta intorno alle 10:30 del 12 marzo.

Il corpo dell'uomo, un romeno di circa 40 anni, è stato rinvenuto in un anfratto di tufo, in località Grottoni. Proprio dove, lo scorso 24 febbraio, un uomo perse la vita.

Sul posto gli agenti della Polizia locale Gruppo Cassia, la Polizia Scientifica, gli agenti del Commissariato di zona ed il medico legale che ha accertato il decesso la cui causa sarebbe collegata a cause naturali. La salma è stata affidata all'Autorità Giudiziaria. Alla Polizia locale il compito di indagare.