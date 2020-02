Via Flaminia, cadavere di un uomo in un pozzo vicino la stazione

Macabro ritrovamento in via Flaminia dove il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un pozzo nei pressi della stazione La Celsa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con i sommozzatori, che hanno recuperato il corpo senza vita di una persona, un senza fissa dimora romeno conosciuto in zona.

Secondo i primi riscontri delle forze dell'ordine giunte sul posto, l'uomo potrebbe essere morto per una caduta accidentale nel pozzo.

Ad indagare i carabinieri della stazione Cassia. Il corpo, dai primi accertamenti del medico legale, non presenterebbe segni di violenza, ma per chiarire le cause esatte del decesso è stata disposta l'autopsia.

Il cadavere è stato trovato in un pozzo in una zona non lontana da Ponte di Castel Giubileo dove si trova un insediamento abusivo a due passi dal Tevere. Proprio quel loculo sarebbe utilizzato spesso dai senza fissa dimora come servizio di fortuna.