Macabro rinvenimento a Ponte di Nona: trovato cadavere di un uomo, scientifica sul posto

Un odore nauseabondo proveniente da un casolare abbandonato di via delle Cerquete, a Colle degli Abeti. Questa l'allerta lanciata intorno alle 16:30 di oggi 21 agosto da un residente che passava nell'area verde della periferia est della Capitale. Arrivati sul posto gli agenti delle volanti e del commissariato San Basilio di polizia hanno poi fatto la macabra scoperta del cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione.

Cadavere in via delle Cerquete

Delimitata la zona a Ponte di Nona sono arrivati anche gli agenti del commissariato Casilino Nuovo e la polizia scientifica, in cerca di elementi utili a ricostuire l'accaduto. Secondo quanto si apprende il corpo privo di vita sarebbe quello di un senza fissa dimora, un cittadino romeno di 55 anni, che usava il caseggiato come alloggio di fortuna. Sul cadavere non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza.

Polizia scientifica a Colle degli Abeti

Sul posto anche il magistrato di turno ed il medico legale, la salma dell'uomo è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi investigativa, dalla morte naturale a quella violenta, anche se la prima ipotesi resta allo stato attuale la più verosimile.

Area abbandonata nel degrado

La stessa zona era salita alla ribalta delle cronache cittadine in seguito alle numerosi segnalazioni fatte dai residenti del Piano di Zona Castelverde B4. In particolare in via Traglia, via Madre Teresa Napoli e via delle Cerquete appunto, dove nel corso degli anni sono stati segnalati miasmi causati dalla presenza di discariche illegali, baracche abusive e scarico indiscriminato dei rifiuti, molte volte abbandonati nei tombini rubati nel corso degli anni e mai ripristinati.