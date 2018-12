Tragedia a Torrevecchia: accusa malore e muore in strada

Tragedia oggi a Torrevecchia dove un uomo di 63 anni è morto, in strada. E' successo alle 13 circa tra via Cesare Castiglioni e via Sebastiano Vinci. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale che, in servizio, è stata contattata. La chiamata era chiara: "c'è un uomo era a terra, privo di sensi".

Gli agenti sul posto, hanno richiesto anche l'intervento del personale medico che, una volta arrivato, pur tentando la rianimato della persona, non poteva far altro che decretarne il decesso per cause naturali. Sentito il magistrato, la salma dell'uomo, è stata trasportato all'obitorio a disposizione dei familiari, tempestivamente avvisati.