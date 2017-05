Ponte Mammolo, 65enne trovato morto in auto

"C'è un uomo morto in un'auto". Questo l'allarme arrivato ieri, intorno alle 19:40, al Numero Unico per le Emergenze. A chiamare le forze dell'ordine un passante. Arrivati in via Vanni Biringucci 3, luogo indicato dal residente, i Carabinieri della stazione di San Basilio hanno fatto la macabra scoperta.

In auto, infatti, c'era un uomo morto. Si trattatava di un moldavo di 65 anni. Sul luogo del fatto sono quindi giunti i sanitari del 118 che hanno appurato il decesso. Secondo le prime indagini, il 65enne soffriva già di disturbi cardiaci. Le cause della morte sono quindi naturali.