Torre Maura, residente trova cadavere di un uomo nel giardino condominiale

E' stato trovato morto nel giardino di una palazzina di Torre Maura, in via Pietro Belon 137. Sdraiato con ancora gli effetti personali vicino. A fare la macabra scoperta del cadavere un residente del condominio che affaccia nell'area verde comune, intorno alle 7 del mattino del 4 maggio.

Sul posto, allertati, sono così giunti i carabinieri della stazione Alessandrino che non hanno fatto altro che constatare il decesso della vittima notando subito che, vicino al corpo dell'uomo, era presente anche una siringa ancora intrisa di sangue.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo, identificato per un 50enne somalo, non viveva in quel comprensorio condominiale di via Belon. La salma è stata affidata all'istituto legale di Tor Vergata. Sul corpo, tuttavia, non sono stati trovati segni di violenze: è probabile che sia morto per una overdose.