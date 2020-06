Via Aurelia, macabro ritrovamento: trovato cadavere nell'ex deposito

Macabro ritrovamento a Roma, in via Aurelia 241. Intorno alle 11:50 di lunedì 15 giugno, infatti, è stato alcune persone hanno scoperto nel terreno abbandonato di un ex concessionario d'auto il corpo senza vita di un uomo.

Sul cadavere non sarebbero stati rilevati evidenti segni di violenza, ma sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso. Il corpo potrebbe essere quello di un senza fissa dimora della zona.

Il corpo non presenterebbe segni evidenti di violenza e non è escluso, quindi, che l'uomo possa essere morto per cause naturali. Ma questa è, per ora, solo un'ipotesi, sarà decisiva l'autopsia. Indaga la polizia.