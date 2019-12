Tragedia a Tor Bella Monaca: trovato il cadavere di un clochard in un parcheggio

Il cadavere di un clochard è stato trovato in un parcheggio di un supermercato a Tor Bella Monaca. La macabra scoperta, intorno alle 10:20 del 30 dicembre in via Aspertini, è stata fatta da un passante che ha quindi allertato le forze dell'ordine e il personale medico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Tor Bella Monaca, i sanitari del 118 e la polizia locale. L'uomo, tra i 50 e i 60 anni, non aveva documenti e secondo i primi riscontri si tratterebbe di un senza fissa dimora molto conosciuto in zona.

Sul corpo, da una prima ispezione, non sono emersi segni di violenza e l'ipotesi è che sia morto per cause naturali. La salma dell'uomo è stata portata al Policlinico di Tor Vergata. Ad effettuare i rilievi sul luogo del ritrovamento i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati.