Giallo ai Castelli: trovato morto in un canale di scolo vicino la strada, indagini in corso

Il corpo privo di vita di un uomo è stato trovato lunedì mattina in un canale di scolo a Velletri. La vittima è un uomo di 56 anni incensurato, (L.A. le iniziali), residente poco distante dal luogo del tragico rinvenimento. A scoprire il cadavere un parente del 56enne, preoccupato dal fatto che non avesse sue notizie dalla sera di domenica, dopo averlo visto un'ultima volta mentre usciva dalla sua abitazione dei Castelli Romani.

In particolare la scoperta è stata fatta intorno alle 9:30 del 27 gennaio in via dei Cinque Archi. Sul posto, oltre al personale del 118 ed i carabinieri della Compagnia di Velletri anche il medico legale, che non avrebbe riscontrato evidenti segni traumatici sul corpo del 56enne e nemmeno lesioni compatibili con un investimento stradale.

Traslata la salma di L.A. all'istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata, sarà ora l'autopsia, disposta dal Pubblico Ministero della Procura di Velletri, a determinare le cause della morte del 56enne veliterno.

Fra le ipotesi non si esclude quella di un possibile malore, ma anche quella del possibile investimento stradale, con il 56enne che potrebbe essere stato colpito da una vettura che lo avrebbe poi sbalzato nel canale di scorso dove è stato trovato questa mattina dai soccorritori. Dubbi che verrano fugati dall'esame autoptico con i Carabinieri che indagano sull'accaduto che al momento non escludono nessuna pista investigativa.