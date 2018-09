Via Trionfale: uomo trovato morto in strada, l'allarme da un conducente. Indaga la polizia

Un uomo è stato trovato morto intorno alle 17 circa di venerdì 28 settembre in via Trionfale, all'altezza dell'incrocio con via San Giuseppe da Copertino, in zona Ottavia a Roma. A scoprire l'uomo "disteso e privo di sensi", questa la segnalazione giunta al Numero Unico per le Emergenze, un cittadino che stava passando in zona con l'auto.

Sul posto la Polizia, con il Reparto Volanti e gli agenti del Commissariato Primavalle, e i sanitari del 118 che hanno appurato il decesso dell'uomo senza documenti e dall'età apparente di circa 60 anni. I primi rilievi delle forze dell'ordine hanno anche fatto emergere la presenza di macchie rosse vicino al corpo, riconducibili a possibili tracce ematiche.

Tuttavia, sul cadavere, come emerso da un primo esame della Polizia Scientifica, non sono state trovati segni di violenza. Solo l'autopsia potrà dire di più. Al momento non è esclusa nessuna pista. Indaga la Polizia.