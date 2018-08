Morto Ugo Loreti: pallavolo laziale in lutto per la perdita dello storico dirigente romano

Pallavolo romana e laziale in lutto per la scomparsa di Ugo Loreti, storico dirigente romano ed in passato atleta di livello che ha rappresentato il volley capitolino nei campionati nazionali. Per molte stagioni direttore sportivo nel Volley Friends Tor Sapienza, Ugo Loreti è morto questa notte a Roma, aveva 52 anni.

Volley laziale in lutto per la morte di Ugo Loreti

Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari di Ugo Loreti, come nel caso della Fipav Lazio, che "da parte del Presidente del Comitato Regionale Andrea Burlandi e da tutti i Consiglieri condoglianze alla famiglia e agli amici, in un momento di dolore per tutti".

Funerali di Ugo Loreti a Tor Sapienza

Cordoglio per la scomparsa dello storico dirigente romano è stato espresso anche dal Comitato Territoriale Roma: "Da parte del Presidente Claudio Martinelli, dai Consiglieri e da tutto lo staff del CT Roma le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici. I funerali si terranno domani, venerdì 31 agosto, alla parrocchia San Vincenzo De Paoli, in via di Tor Sapienza 52, a Roma".