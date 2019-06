Trigoria: macabra scoperta, trovato cadavere carbonizzato vicino ai rifiuti

Un cadavere, carbonizzato, è stato trovato vicino ad un cumulo di rifiuti a Roma, nella zona di Trigoria. La macabra scoperta intorno alle 23:30 di lunedì 3 giugno, in un'area di via di Trigoria, all'altezza del civico 251.

A fare la macabra scoperta i Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere un incendio di rifiuti tra i quali era stato abbandonato il corpo. Non è stato possibile identificare il cadavere, e determinarne ancora il sesso. Vicino al corpo non sono stati trovati oggetti o documenti.

Nei pressi dell'incendio, invece, era presente anche una carcassa di un furgone che sarà ispezionata dell'Autorità Giudiziaria. Sul posto i poliziotti di Spinaceto, la squadra della Scientifica, e gli agenti della Squadra Mobile titolari delle indagini. Nessuna pista al momento è esclusa.