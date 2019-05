Tragedia ad Artena: si ribalta con il trattore, morto un uomo

Ancora una tragedia ha scosso la città di Artena. Verso l'ora di pranzo un uomo è morto sotto il peso del suo trattore mentre stava facendo dei lavori davanti casa. A riportare la notizie è FrosinoneToday.

L'uomo era salito sul suo mezzo agricolo per fare dei piccoli lavori di movimento terra nel suo appezzamento, ma sembrerebbe che il trattore sia andato a finire in una buca ed si sia capovolto con l'uomo che non ha potuto far nulla per mettersi in salvo.

L'incidente è avvenuto nella frazione del Selvatico e sul posto sono giunti gli operatori del 118 che sono riusciti a salvarlo in quanto sembrerebbe che l’uomo sia morto sul colpo ed i carabinieri della locale compagnia di Artena per i rilievi di legge.