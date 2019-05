Trastevere: trovato a terra nel bagno del bar, morto un uomo

Choc in un bar a Trastevere dove è morto un 54enne. È accaduto intorno alle 17:30 di oggi, martedì 21 maggio, in un esercizio commerciale di viale Trastevere. L'uomo, secondo quanto è stato dai Carabinieri che stanno indagando, è entrato nel locale e ha chiesto di poter andare in bagno.

Dopo diversi minuti, il barista, senza avere risposta dall'altra parte della porta, è quindi entrato nella toilette trovando il 54enne riverso in terra privo di vita. Accanto a lui delle siringhe. Allertati i soccorritori il personale medico del 118 intervenuto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Sul posto sono quindi intervenuti i Carabinieri della stazione di Trastevere che stanno svolgendo accertamenti sull'accaduto. Gli investigatori procedono al momento sull'ipotesi della probabile overdose. Il titolare del bar e l'esercizio commerciale risultano estranei ai fatti. La salma dell'uomo è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.