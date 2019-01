Escono in mare a pescare e la barca si ribalta: morto un uomo, salvo l'amico

Un uomo di 56 anni è morto oggi, in mare, a Torvaianica. La tragedia è avvenuta all'altezza del Lungomare delle Meduse, intorno alle 13:30 circa del 2 gennaio. La vittima era con un amico di 30 anni. Erano usciti in barca per una battuta di pesca quando all'improvviso l'imbarcazione si è rovesciata a causa delle onde.

Il 30enne ha raggiunto la riva allertando i soccorsi. L'amico, invece, è rimasto in balia del mare gelido. Una volta recuperato, però, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I tentativi di rianimarlo sono stati inutili. La Procura di Velletri ha aperto un fascicolo sul caso. Le indagini sono affidate alla Guardia Costiera e ai carabinieri di Pomezia.