Torpignattara, trovato morto in strada: Scientifica sul posto

Un cadavere in strada, a Torpignattara. A segnalarlo al Numero Unico per le Emergenze è stato un passante che, intorno alle 7:10, ha allertato le forze dell'ordine intervenute in via Francesco Baracca. Sul posto posto gli agenti della Polizia e gli uomini della Scientifica, più il personale del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell'uomo.

La vittima, dalle prime informazioni raccolte, è un cittadino del Bangladesh di circa 40 anni. Il decesso, da una prima analisi medica, risalirebbe alla notte appena trascorsa. In corso i rilievi del caso.

Al momento chi indaga non esclude nessuna ipotesi, neanche quella di un malore. Sarà il medico legale a determinare nelle prossime ore se sul corpo ci siano o meno segni di violenza.