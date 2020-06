Tor Sapienza, cadavere tra i cespugli: si tratterebbe di un uomo scomparso

E' ancora difficile avere certezza sull'identità dell'uomo ritrovato a Tor Sapienza, visto che il cadavere era stato rinvenuto "mummuficato". Dubbi che dipanerà solamente l'esame autoptico.

Chi indaga, però, è orientato a dire che quel corpo ritrovato nel pomeriggio dell'8 giugno in via Renato Birolli, sia quello di Massimiliano Vece, 52enne residente a La Rustica e impiegato in una ditta di Guidonia, scomparso il 16 maggio scorso.

Vicino al cadavere, infatti, è stata trovata una tessera che di riconoscimento che, appunto, riporta i dati di Massimiliano Vece: di lui si erano perse le tracce in un sabato mattina. Un caso, il suo, riportato anche dalla trasmissione 'Chi l'ha visto?'.

Il corpo, ad un primo esame, non presenterebbe segni di violenza ma il condizionale è d'obbligo. Per eliminare gli ultimi punti interrogativi ci vorrà l'esito dell'autopsia. Sulle cause della morte indagano gli agenti del commissariato Prenestino.