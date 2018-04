Tor Bella Monaca: residenti trovano cadavere nella cantina di un palazzo

Macabro ritrovamento Tor Bella Monaca. Il cadavere di un uomo di circa 25 anni è stato trovato in un vano scale, in via Arnaldo Brandizzi. A trovare il corpo i residenti del palazzo che hanno allertato i Carabinieri che indagano per risalire a quanto accaduto.

L'uomo, vestito, non presenterebbe evidenti segni di violenza ma sarà l'autopsia a stabilire con certezza le cause del decesso. Si attende l'arrivo del medico legale e del magistrato di turno. Il giovane, non conosciuto nel palazzo di via Brandizzi, non è stato ancora identificato, in quanto privo di documenti. Sul posto ci sono i Carabinieri che indagano per risalire a quanto accaduto.