Roma nord: non riesce a parlare con l'amico e lo trova morto in casa

Non riusciva a mettersi in contatto con l'amico, per questo è andato a casa sua dove ha poi scoperto il cadavere dell'uomo. La tragedia si è consumata nella mattinata di giovedì a Roma nord, zona Tomba di Nerone. Ad essere trovato privo di vita un 63enne italiano.

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo le 7:00 da una abitazione che si trova in via al Sesto Miglio quando l'amico, dopo aver trovato la porta di casa aperta, ha trovato il cadavere del 63enne riverso in terra e privo di vita nel salone.

Arrivati sul posto gli agenti del Commissariato Flaminio, il medico legale non ha trovato evidenti segni di violenza sul corpo del 63enne. Sul posto anche gli investigatori della scientifica. La salma dell'uomo è stata messa a disposizione del medico necroscopo.