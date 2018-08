Al mare con gli amici: ha un malore mentre fa il bagno, morto un 35 enne

Tragedia a Nettuno dove un 35enne è morto in spiaggia. L'uomo, bracciante di nazionalità indiana, aveva deciso di passare una giornata al mare con gli amici. Nel pomeriggio è entrato in acqua per farsi un bagno ma ha accusato un malore. Subito soccorso da due bagnini della spiaggia libera, è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Sul posto, chiamati dai cittadini, sono sopraggiunti gli agenti del Commissariato di polizia di Anzio che hanno raccolto le testimonianze. La salma è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.