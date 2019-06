Tragedia in spiaggia: accusa malore e muore davanti i bagnanti

Tragedia in spiaggia dove un uomo è morto davanti a decine di bagnanti. E' accaduto intorno alle 16:30 di mercoledì 26 giugno in uno stabilimento balneare di lungomare degli Ardeatini, a Marina di Ardea. A perdere la vita un 64enne.

Secondo quanto si apprende l'uomo, cliente abituale dello stabilimento del litorale laziale, stava passeggiando in riva al mare. Improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciato cadendo in riva al mare. Immediati sono scattati i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ardea. Secondo i primi accertamenti l'uomo sarebbe morto per cause naturali. La salma del 64enne è stata poi affidata ai familiari.