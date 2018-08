Tragedia in spiaggia: operaio muore annegato, il corpo ritrovato da un bagnino

Tragedia in spiaggia a Maccarese nella giornata di sabato 18 agosto. Un uomo, operaio romeno di 49 anni, è morto in mare, forse per un malore. A chiarirlo sarà l'autopsia. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione Fregene e del Nucleo Radiomobile di Roma, era andato a fare un bagno lasciando gli altri due amici in riva.

A ritrovare il corpo un bagnino di salvataggio che ha subito allertato i soccorsi. Il personale del 118 ha provato a rianimarlo ma i tentativi sono stati vani. L'operaio era già morto.