Entra in auto e si spara con la pistola, morto un uomo. L'allarme dato dai passanti

E' salito in auto, poi ha impugnato una pistola e ha premuto il grilletto. Un colpo fatale che gli ha tolto la vita. La tragedia, secondo quanto emerso dai carabinieri, si è verificata intorno alle 12 circa del 2 gennaio, nella zona del quartiere Prenestino. A fare scattare l'allarme il rumore del colpo d'arma da fuoco.

Allertati da alcuni passanti sono così giunti i carabinieri della stazioni Torpignattara, della compagnia Casilino e la squadra che si occupa dei rilievi per il VII Nucleo di via in Selci.

Sul posto anche il personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che appurare il decesso dell'uomo. A bordo dell'auto non è stato trovato nessun biglietto. I militari dell'Arma faranno accertamenti sulla tragica morte, anche per determinare come mai fosse in possesso di un'arma.