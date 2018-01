E' morto Sion Burbea, sopravvissuto a Shoah e Pogrom Arabi

È morto questa mattina Sion Burbea, nato a Tripoli nel 1922. Deportato nel gennaio 1942 nel campo di Civitella del Tronto. Lo riferisce la Comunità ebraica di Roma. Il 10 maggio del 1944 venne trasferito dalla Wehrmacht prima nel campo di transito di Fossoli di Carpi e poi a Bergen Belsen, dove rimase internato fino al novembre dello stesso anno. Prima della liberazione fu di nuovo internato nel campo di Biberach con altri prigionieri civili Inglesi.

Torna a Tripoli dove, insieme alla Comunità Ebraica libica, subì i pogrom del 1945 e del 1967 con l'inizio della guerra dei Sei giorni e la cacciata degli ebrei si trasferì in Italia.

A Roma diventa uno dei punti di riferimento della Comunità ebraica libica in Italia fondando e gestendo ininterrottamente la sinagoga Bet Yacov. Nel giugno 2017, insieme a Shalom Tesciuba, viene premiato dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in visita al Tempio Maggiore di Roma, in occasione della cerimonia per i 50 anni dall'arrivo degli ebrei di Libia in Italia con un riconoscimento per il suo impegno nel mantenere in vita la cultura libica in Italia e per aver favorito l'integrazione degli ebrei libici a Roma.

"Con Sion Burbea- afferma il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni- scompare una delle colonne della nostra Comunità, un uomo che ha conosciuto gli orrori della Shoah e dei pogrom arabi e che, malgrado tutto, si è instancabilmente adoperato con dedizione e grande umanità alla continuità della vita ebraica".

Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, lo ricorda così: "Sion Burbea ha rappresentato un faro di luce e speranza per la Comunita' Ebraica. Ha dedicato la sua vita a mantenere viva la tradizione ebraica e attraverso la sua leadership ha permesso ai tanti ebrei di origine libica di diventare un esempio positivo di integrazione. Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di grande dolore".