Tor di Quinto: pescatore di carpe trovato morto sulle sponde del Tevere

Villa Adriana piange Simone Giovagnoli. Il 38enne è infatti stato trovato privo di vita la scorsa domenica 10 dicembre dentro una tenda dentro alla quale si era accampato per pescare carpe. Il tragico rinvenimento alle prime luci del giorno, nella zona di Tor di Quinto, sulle sponde del Tevere, quando un altro pescatore ha segnalato la presenza del corpo privo di vita dell'uomo all'interno di un "igloo". Il personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, residente nella frazione del Comune di Tivoli.

Morto Simone Giovagnoli

Sul corpo di Simone Giovagnoli, trovato vestito nella tenda dove aveva passato la notte, non sono stati trovati segni di violenza, fra le ipotesi quella della morte naturale. Sul posto per i rilievi sono comunque intervenuti gli investigatori della polizia scientifica.

Carpisti in lutto

Molto conosciuto nel mondo dei "carpisti" romani, decine sono stati amici, conoscenti ed appassionati di pesca che hanno voluto lasciare un ricordo sia sulla pagina facebook del 38enne che sulla fanpage Freedom Baits. "Sospendiamo tutti i Report per unirci ad un dolore profondo e molto sentito da ognuno di noi. Sentite condoglianze verso Simone Giovagnoli. Disgrazie del genere toccano tutti i pescatori. R.I.P. Pescatore". Ad ancora: "Vorrei lasciare un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Simone Giovagnoli - scrive Michele Panico Panicucci - non ti conoscevo bene, ma so che eri venuto alla mia ultima dimostrazione a Guidonia solo pochi giorni prima, tutti parlano bene di te, non è assolutamente giusto andarsene a 38 anni inspiegabilmente. Sono sicuro che quando tutti noi carpisti saremo dove sei tu, ci incontreremo e faremo ciò che ci piace fare. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia, a tutti i suoi amici e compagni di team".