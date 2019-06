Morto Shalom Tesciuba: la Comunità Ebraica romana piange il suo "leader carismatico"

E' morto a Roma ad 85 anni Shalom Tesciuba, figura storica della Comunità Ebraica romana ed internazionale. Leader degli ebrei di origine libica, guidò la rinascita della sua comunità tripolina in Italia. A ricordarlo la Comunità Ebraica di Roma: "In questi giorni ci ha lasciato Shalom Tesciuba, figura storica della nostra Comunità. Già vicepresidente e leader carismatico, contribuì alla rinascita della comunità ebraica tripolina in Italia e a rivitalizzare l'ebraismo romano dopo la guerra. Baruch Dayan HaEmet".

Cordoglio anche dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: "Con la scomparsa di Shalom Tesciuba l'ebraismo italiano perde una guida preziosa. Di Shalom ricordo la passione e l'attaccamento profondo ad una Comunità che ha aiutato a crescere da quando arrivò dalla Libia nel 1967. Un abbraccio sentito alla sua famiglia e alla Comunità Ebraica di Roma".