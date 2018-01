Sergio Picotti ritrovato privo di vita: era scomparso il 28 dicembre

Finiscono in tragedia le ricerche dei familiari di Sergio Picotti, il 79enne scomparso dalla propria abitazione di Selva Candida lo scorso 28 dicembre. Il corpo privo di vita dell'anziano originario delle Marche è stato infatti scoperto poco dopo le 8:00 di questa mattina nella zona del Quartaccio, a segnalarlo al 112 alcuni passanti.

Morto Sergio Picotti

Il tragico rinvenimento del corpo privo di vita di Sergio Picotti è avvenuto in via Flaubert, angolo via Andersen. Intervenuti sul posto gli equipaggi del Reparto Volanti e dei commissariati Aurelio e Primavalle di polizia non hanno potuto far altro che constatare la morte di Sergio Picotti. La salma del 79enne è stata affidata alla polizia mortuaria e messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Scomparso da casa il 28 dicembre

Sparito da casa lo scorso 28 dicembre, i familiari di Sergio Picotti dopo aver sporto denuncia ai carabinieri della Stazione Roma Bravetta avevano divulgato la notizia di scomparsa dell'anziano sui social network mobilitando anche gli organi di informazione. Centinaia i volantini affissi in tutta la Capitale, sino al tragico rinvenimento di oggi 8 gennaio.

Ad amici, parenti e conoscenti di Sergio Picotti le condoglianza della redazione di RomaToday.