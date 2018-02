Anzio: morto il presidente del consiglio comunale, il cordoglio del sindaco Bruschini

Anzio in lutto per la morte di Sergio Borrelli, presidente del consiglio comunale. Lo rende noto il sindaco del Comune neroniano, Luciano Bruschini, addolorato per la scomparsa di "un amico di vita". "Insieme - le parole del primo cittadino del comune del litorale laziale - abbiamo attraversato oltre mezzo secolo di storia politica cittadina. Un Uomo leale che ho avuto la fortuna di averlo come Amico fraterno".

Morto Sergio Borrelli ad Anzio

"Sono sconcertato e addolorato per la scomparsa del caro amico di una vita, Sergio Borrelli - scrive sulla propria pagina facebook istituzionale Luciano Bruschini -. Oltre mezzo secolo di amicizia vera e fraterna: un uomo perbene, sensibile, affidabile, determinato, rispettoso delle opinioni altrui, innamorato della sua Città ma, soprattutto, una persona onesta, schietta e leale. Insieme abbiamo attraversato la storia politica cittadina, siamo stati sempre vicini, anche se militavamo in forze politiche diverse, condividendo il nostro percorso al servizio dei cittadini. In questo momento di dolore il Consiglio Comunale tutto ed il Comune di Anzio si stringono alla meravigliosa Famiglia del caro Sergio: la moglie, le figlie ed i cari nipotini, che adoravano il loro nonno premuroso. Ho avuto la fortuna di averlo come Amico, ho potuto apprezzare la sua serietà e la sua statura morale, con una lunghissima serie di ricordi ed aneddoti che non basterebbe un libro per raccontarli. Ciao Presidente".

Anzio in lutto per la morte di Sergio Borrelli

Sono le commosse parole del Sindaco di Anzio, Luciano Bruschini, che questa mattina, presso l'Ospedale Riuniti Anzio - Nettuno, ha abbracciato, per l'ultima volta, il Presidente del Consiglio Comunale, Sergio Borrelli, scomparso improvvisamente, nella notte, all'età di 79 anni. Lo scorso 2 febbraio Sergio Borrelli, figura storica della Democrazia Cristiana prima, dell'UDC in seguito e della Lista Bruschini nell'ultimo quinquennio, aveva presieduto il suo ultimo Consiglio Comunale mentre, nella mattinata di ieri, aveva firmato la sua ultima convocazione dei Capigruppo Consiliari.

Vicina alla figlia Silvia Borrelli

I dipendenti del Comune di Anzio sono particolarmente vicini alla collega, Silvia Borrelli, Funzionario direttivo delle Attività Produttive, per la scomparsa del papà Sergio, attivo fino a ieri negli uffici di Villa Corsini Sarsina, sempre rispettoso e cortese con tutti.