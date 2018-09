Tragedia Rebibbia: secondo bambino "clinicamente morto"

Il dramma di Rebibbia diventa ancora più macabro. Le condizioni del bimbo di 1 anno e 7 mesi sono purtroppo gravissime. Il piccolo era stato scaraventato dalla madre Alice Sebesta, dalle scale della sezione nido del carcere (qui la notizia completa). La sorella, di appena 6 mesi, era invece morta sul colpo.

Le ultime indagini necessarie per la valutazione del quadro clinico del bambino hanno confermato la condizione di "coma areflessico con elettroencefalogramma isoelettrico" mentre prosegue supporto rianimatorio avanzato. Ne da notizie l'ospedale Bambin Gesù che aggiunge: "È in programma l'avvio della procedura di accertamento di morte cerebrale". Alice Sebesta è stata associata in stato di arresto al reparto psichiatrico protetto del Pertini. La sua posizione ora si aggrava.

In queste ore, nel frattempo, il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha deciso di sospendere il direttore della casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia, Ida Del Grosso, per la sua vice, Gabriella Pedote, e per il vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria, Antonella Proietti (qui i dettagli).

I provvedimenti sono stati adottati dal capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini. Da ieri, inoltre, è in corso un accertamento ispettivo da parte del Dap.