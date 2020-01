Trovato morto vicino auto incendiata: indagano i carabinieri

Tragedia a Sant'Oreste, vicino Roma, dove un uomo di 75 anni è stato trovato morto all'esterno della sua Smart incendiata in una strada di campagna sterrata. A dare l'allarme un passante. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sulla vicenda.



Da una prima analisi sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Tra le ipotesi quella di un incidente con l'auto nella zona di Fossa Rocca, che ha preso fuoco dopo un impatto contro la recinzione, con l'uomo sbalzato poi fuori dalla sua auto ma al momento non si esclude nessuna pista. La salma del 75enne è stata portato al Policlinico Gemelli per l'esame autoptico che determinerà le esatte cause del decesso.