San Camillo, cadavere di un uomo dietro una cabina elettrica: indaga la polizia

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina nel perimetro dell'ospedale San Camillo di Roma, tra la mensa e il cortile esterno. A fare il rinvenimento un famigliare di un paziente.

Sul posto sono così giunte le volanti della polizia con il Commissariato Monteverde. Gli agenti, insieme al medico legale, hanno esaminato il corpo che giaceva dietro una cabina elettrica. Al momento sono in corso accertamenti per chiarire le esatte cause del decesso con la salma a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'autopsia.