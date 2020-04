San Lorenzo, omaggio degli attivisti a Salvatore Ricciardi: 15 identificati

Quindici persone sono state bloccate e identificate in via dei Volsci, nel cuore del quartiere San Lorenzo, mentre stavano partecipando al corteo funebre in memoria dell'attivista romano Salvatore Ricciardi. Dalla camera ardente allestita dentro l’ospedale Umberto I, il feretro è partito in direzione San Lorenzo sostando sotto la sede di Radio Onda Rossa. Secondo quanto riferiscono gli attivisti, e confermato dalle immagini che girano in rete, il corteo si è svolto rispettando la distanza di sicurezza e con le mascherine indossate.

L'evento, vietato in ottemperanza al Dpcm per il contenimento del Coronavirus, è stato interrotto e bloccato dalla polizia presente sul posto con blindati e idranti. Le persone presenti sono state identificate e, secondo quanto si apprende, si valuterà se procedere con la denuncia per la violazione del decreto. Tra gli identificati urla contro gli abitanti del quartiere: "Ha combattuto per voi e non dite niente, preferite stare alla finestra. Sapete bene chi è morto".

Ricciardi era un nome noto tra i movimenti della capitale. Qualche giorno fa è morto all'età di 80 anni: era stato ricoverato dopo una caduta mentre prendeva parte ad una protesta in favore dei detenuti. Tra i fondatori dell'Autonomia Operaia romana, aveva aderito alle Br e scontato 30 anni per il caso Moro. Tornato libero nel 2010, di recente era voce di Radio Onda Rossa.