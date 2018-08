Malore in mare: turista romano muore in provincia di Teramo

Tragedia nelle acque di Tortoreto Lido (Teramo) nella mattina di giovedì 2 agosto: Antonio Bettoli, turista romano di 80 anni, ha perso la vita mentre faceva il bagno in mare. L’uomo si trovava nella cittadina abruzzese insieme alla sua famiglia per trascorrere giorni di vacanza quando ha accusato un malore in acqua e si è accasciato.

Immediati i soccorsi

Immediati i soccorsi disposti dagli uomini di “Costa Sicura” in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo residente a Roma. A causare la morte di Bettoli sarebbe stato un arresto cardiaco. La salma è stata portata all'ospedale di Giulianova.