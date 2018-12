Testaccio: cadavere di un uomo sulla banchina del Tevere, il corpo era ricoperto da foglie

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto sul lungotevere Testaccio a Roma. La macabra scoperta intorno alle 15 quando alcuni passanti hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Stazione Roma Aventino ed i militari del Nucleo Investigativo per i rilievi tecnici.

Il corpo dell'uomo vestito ma coperto di foglie è stato trovato all'altezza di largo Giovanni Battista Marzi. Secondo i primi riscontri si tratterebbe di un senza fissa dimora che frequentava un giaciglio di fortuna su banchina alberata vicino la riva del Tevere. Nessun documento è stato rinvenuto vicino il cadavere che, dai primi rilievi medici, era in avanzato stato di decomposizione. Sul corpo non sono stato trovati segni di violenza, l'ipotesi è che sia deceduto per cause naturali.