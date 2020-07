Tragedia a Roma: trovato nella sua auto il corpo senza vita di Rocco Panetta

Terminano in tragedia le ricerche di Rocco Panetta, il 27enne originario della Calabria scomparso lo scorso 28 di giugno. Il macabro rinvenimento nel pomeriggio di giovedì 2 luglio, quando un passante ha notato una persona priva di vita dentro un'auto in via di Novella, al Salario. Allertata la polizia, il corpo privo di vita è stato identificato nel giovane residente a Collalto Sabino.

A lanciare l'allarme un passante dopo aver avvertito un forte odore provenire da una Toyota Yaris ferma in sosta poco distante da uno degli ingressi di Villa Ada. Con il corpo in avanzato stato di decomposizione, la persona trovata morta nell'auto è poi stata identificata nel giovane originaio di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria, che lavorava alla sede Amazon di Passo Corese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Senza evidenti segni di violenza sul corpo, la salma del 27enne è stata a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte di Rocco Panetta, i cui familiari avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri lo scorso 28 giugno. Accertamenti in corso da parte degli agenti di polizia.