Choc nella riserva naturale: 27enne trovato privo di vita in una baracca

Macabro rinvenimento in una baracca nella riserva naturale Laurentino Acqua Acetosa Ostiense dove è stato trovato un ragazzo privo di vita. Ad allertare i soccorritori due giovani georgiani, connazionali della vittima. Intervenuti nell'area con accesso da via Franz Kafka gli agenti del Reparto Volanti della polizia hanno poi constatato il decesso del 27enne nato in Georgia.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 10:00 di lunedì 8 luglio. Allertati i familiari della vittima, secondo quanto si apprende il 27enne è stato trovato privo di vita riverso in terra in una baracca in muratura che si trova in un terreno a Fonte Ostiense, del territorio del IX Municipio. Con accanto una siringa gli investigatori procedono al momento per una possibile overdose.

Affidata la salma dell'uomo alla polizia mortuaria, sul caso indagano gli agenti di polizia del commissariato Esposizione.