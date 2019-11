Spari durante una rapina: ucciso il bandito, ferito il commerciante

Spari in un bar tabacchi a Cinecittà Est dove un rapinatore è morto ed il titolare del negozio è rimasto gravemente ferito. E’ accaduto intorno alle 19:00 di martedì 5 novembre al civico 186 di viale Antonio Ciamarra.

In particolare i due rapinatori sono arrivati a bordo di uno scooter davanti al Caffè Europeo. Lasciato il mezzo a due ruote acceso fuori dal bar tabacchi i due banditi, armati di pistola, hanno puntato subito il negoziante che si trovava dietro il registratore di cassa. Il commerciante ha però reagito ingaggiando una colluttazione con il malvivente armato, poi gli spari che non hanno lasciato scampo ad uno dei due rapinatori, morto praticamente sul colpo.

Nel corso della colluttazione altri colpi sono stati esplosi, con due proiettili che hanno raggiunto il barista, un cittadino cinese di 56 anni, al fianco ed alla gamba. Degli interminabili minuti di terrore nel corso dei quali c’è stato quasi simultaneamente prima l’intervento di un poliziotto libero dal servizio, raggiunto quasi subito dall'arrivo dei colleghi allertati per una “rapina in corso”.

Arrestato il secondo rapinatore dalla Polizia di Stato, lo stesso è rimasto lievemente ferito e trasportato in ospedale. Si tratta di un 58enne con pregiudizi di polizia per droga e ricettazione. L'uomo in passato è stato sottoposto sia alla misura della Sorveglianza speciale sia agli arresti domiciliari.

Ferito gravemente, il negoziante è stato trasportato con una ogiva del proiettile ancora conficcata nell’arto inferiore prima al Policlinico Casilino da dove è stato poi trasferito d’urgenza al Policlinico Umberto I.

Per uno dei due malviventi, identificato in un 69enne italiano, non c’è stato invece niente da fare, è morto nello stesso negozio che aveva provato a rapinare.