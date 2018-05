Parioli: trovato morto un ragazzo di 22 anni, sul petto una scritta con un rossetto

Lo ha trovato la madre già privo di vita nel letto della sua camera. Ad essere trovato morto nella sua abitazione ai Parioli un ragazzo romano di 22 anni. A tingere di giallo il decesso del giovane una scritta scoperta sul petto del 22enne, che aveva passato la notte nell'appartamento con un'amica. La tragica scoperta è avvenuta da parte dei familiari della vittima nella mattinata di ieri 1 maggio in via di Villa Grazioli.

Ragazzo trovato morto ai Parioli

Morto nel suo letto, con indosso il pigiama, allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti del commissariato Salario Parioli, la polizia scientifica e gli investigatori della Squadra Mobile. Sul corpo privo di vita del 22enne non sono stati trovati evidenti segni di violenza. Insolito quanto trovato sul suo corpo, con una frase lasciata sul suo petto dopo essere stata scritta con un rossetto.

Scritta sul petto del ragazzo morto ai Parioli

Da comprendere se la morte del giovane possa essere collegata alla scritta trovata sul suo corpo. Secondo quanto si apprende il 22enne aveva passato la serata fuori casa per poi tornare nel proprio appartamento con un'amica. Versione confermata agli investigatori anche dai familiari. Uscita dall'appartamento la giovane alle prime ore del mattino, è stata poi la madre a trovare il figlio a letto già privo di conoscenza. Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi investigativa, dalla morte per cause naturali ad un possibile eccesso di sostanze stupefacenti.