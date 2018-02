Tivoli: morto al Gemelli il 14enne trovato impiccato con il cavo del computer

Tragico epilogo per il 14enne che lo scorso venerdì aveva provato ad impiccarsi nella sua abitazione di Tivoli con il cavo del computer. L'adolescente, salvato in un primo momento dagli agenti del commissariato tiburtino, è deceduto al Policlinico Universitario Agostino Gemelli dove era arrivato in seguito al trasferimento dall'ospedale San Giovanni Evangelista. Il minore è morto nella notte al nosocomio universitario di via della Pineta Sacchetti in conseguenza di un arresto cardiaco prolungato con asfissia e danni cerebrali irreversibili.

Suicidio con il cavo del computer a Tivoli

La tragedia si era consumata lo scorso venerdì nel Comune della provincia nord est della Capitale. A trovare il 14enne subito dopo aver tentato il suicidio era stato un poliziotto vicino di casa della famiglia. Allertato dal padre dell'adolescente il poliziotto si era precipitato nell’appartamento e, presa la chiave da un’altra stanza, era riuscito a far cadere quella del bagno e ad aprire la porta. Raccapricciante la scena che si trovarono davanti l'agente ed il padre: il ragazzo, utilizzando il cavo del computer, si era impiccato al termosifone da parete, lasciandosi cadere dentro la vasca da bagno.

Morto al Gemelli il 14enne trovato impiccato a Tivoli

Immediatamente il poliziotto aveva afferrato un coltello in cucina e, reciso il filo, aveva adagiato il giovane supino a terra. Nel frattempo era arrivata una volante ed una pattuglia del commissariato di Tivoli, i cui agenti avevano immediatamente provveduto ad effettuare il massaggio cardiaco. Trasferito dall'ospedale di Tivoli al Gemelli per il giovane non c'è stato nulla da fare, è deceduto la notte di martedì.