Raffaele muore a otto anni per un tumore alla testa, i poliziotti organizzano una colletta per i funerali

Aveva solo otto anni e già combatteva con qualcosa più grande di lui che alla fine ha avuto la meglio. E' la storia di Raffaele, un bambino coraggioso che a differenza di molti suoi coetanei giunti a Roma per visitare la città, è arrivato nella capitale per curarsi. A raccontare la storia è l'account social della Polizia, Agente Lisa.



I suoi genitori hanno preso in affitto un appartamento nei pressi dell’ospedale Bambin Gesù dove il piccolo Raffaele, giorno dopo giorno, combatteva la sua guerra contro il cancro, un tumore alla testa.

Raffaele aveva però un sogno, incontrare Papa Francesco. Così, durante il periodo di Natale dello scorso anno, i suoi genitori lo hanno accontentato e tutta la famiglia si è recata in piazza San Pietro per un’udienza in Vaticano. Tra la folla hanno conosciuto un poliziotto che, commosso dalla storia ascoltata, ha fatto tutto quanto in suo potere per far incontrare il Santo Padre a Raffaele, e ci è riuscito. Già, Papa Francesco ha preso in braccio il bambino e lo ha accarezzato con dolcezza.

Da quel giorno, tra i poliziotti e il piccolo guerriero si è instaurato un legame profondo. Ogni giorno i celerini si sono recati a fargli visita, hanno giocato con lui dividendosi tra le ore di lavoro e di pattuglia. Ormai Raffaele era diventato un piccolo poliziotto, in testa aveva sempre il cappello di ordinanza. Gli agenti hanno avviato una raccolta fondi per contribuire al pagamento dell’affitto dell’appartamento in cui viveva la famiglia. Le condizioni di Raffaele però sono peggiorate. Il sabato santo il piccolo è entrato in coma e si è arreso il giorno dopo Pasqua. I suoi amici poliziotti però hanno voluto continuare a mantenere saldo il legame che avevano costruito e hanno raccolto il denaro necessario per pagare le spese di un “funerale a cui non avrebbero mai voluto assistere”.

