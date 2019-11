Dimesso da ospedale, trovato morto in casa poche ore dopo

E' stato trovato morto in casa, a Primavalle, un uomo di 54 anni dimesso poche ore prima dall'ospedale Cristo Re di Roma. Un caso sul quale la polizia, che ha messo la salma a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è chiamata a far luce. Sono infatti in corso le indagini sulle dimissioni dalla struttura ospedaliera per verificare eventuali inefficienze o errori.

I fatti. A dare l'allarme la madre dell'uomo che aveva trovato il figlio morto nella sua camera da letto. Secondo quanto riferito dai parenti del 54enne agli agenti giunti sul posto, la vittima si sarebbe recata al Cristo Re a causa di un malore che aveva accusato nella notte.

Dopo gli accertamenti, il 54enne è stato dimesso e quindi tornato a casa. Poi la tragedia, nel sonno. La madre, non avendo più notizie del figlio, martedì mattina è andata a cercarlo: qui la tragica scoperta. Sono in corso indagini per ricostruire la vicenda. Gli inquirenti, come da prassi, ascolteranno anche il personale medico ospedaliero.