Portuense: trovato cadavere di un uomo in un garage condominiale

Un cadavere di un uomo riverso in terra senza vita in un garage condominiale. La tragica segnalazione dalla zona del Portuense, dove un residente ha notato il corpo di una persona immobile in una pozza di sangue. La segnalazione alla polizia intorno alle 2:30 della notte fra il 4 ed il 5 ottobre in via Pietro Maroncelli.

Cadavere nel garage condominiale al Portuense

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e gli agenti di polizia del commissariato San Paolo. Già privo di vita all'arrivo dei soccorritori, il cadavere era riverso in terra con una vistosta ferita alla testa. Privo di documenti, accanto al corpo è stato trovato un orologio da polso rotto.

Indaga la polizia

Identificato per un anziano uomo classe 1926, la salma del 91enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l'esame autoptico. Fra le ipotesi preponderanti quella di un possibile incidente (ma non si esclude il gesto volontario o altre cause esterne), con la morte e la ferita alla testa causate da una possibile rovinosa caduta da una considerevole altezza. A tingere di giallo la morte dell'anziano il fatto che lo stesso non fosse residente nei palazzi sotto i quali è stato trovato privo di vita.

Disposta l'autopsia

Massimo riserbo sulle indagini, gli investigatori della Squadra Mobile al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa. Ulteriori sviluppi arriveranno dall'esito dell'autopsia.