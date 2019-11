Precipita nella tromba dell'ascensore, morto portiere di un palazzo

E' precipitato nella tromba dell'ascensore da diversi metri d'altezza. Così ha trovato la morte il portiere di un palazzo del Centro Storico della Capitale. A perdere la vita C.M., di 64 anni.

La tragedia si è consumata intorno alle 8:30 di mercoledì 27 novembre mentre l'uomo, impegnato nelle pulizia del vano dell'immobile di piazza Santi Apostoli, ha provato a sbloccare l'ascensore rimasto bloccato fra due piani. Per cause in via di accertamento avrebbe quindi perso l'equilibrio precipitando nel vuoto.

Caduto rovinosamente, per il 64enne non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Trevi di polizia. Sul posto anche il magistrato di turno ed il medico legale. Accertamenti in corso da parte degli investigatori.